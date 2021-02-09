Пандемия скопила одежду на складах

Из-за пандемии у мировых ритейлеров одежды накопилось в два раза больше нераспроданных товаров, чем обычно. Таковы данные исследования консалтинговой компании McKinsey & Company. Эксперты подсчитали, что суммарно объем товарных остатков, залежавшихся на складах в 2020 году, достигает примерно $200 млрд. При этом распродажи невостребованной одежды в мире идут вяло, подчеркивают аналитики. К примеру, британская торговая сеть Marks & Spencer и немецкая Hugo Boss рассказали журналистам, что большинство остатков придется утилизировать, а заказы весенне-летней коллекции этого года сократить.

“Ъ FM” спросил у крупных российских ритейлеров, скопились ли у них аномальные товарные остатки и как изменится рынок продажи одежды в 2021 году:

Сергей Викулин, директор модного дома Raschini: «Такая проблема существует в связи с достаточно глубоким падением спроса, который мы наблюдали в течение полутора лет. Снижение производства, регулирование цен и другие способы решить этот вопрос пока не приводят к успеху. Наверное, процентов 70 моих поставщиков перешли из режима банкротства к режиму standby. Здесь как раз товарные запасы для нас сыграли очень существенную положительную роль. Мы привезем минимум 30-40% нового товара. Конечно, будем сейчас разбавлять, использовать базовые вещи и ассортимент достаточно классической, не меняющейся со временем одежды». Ксения Рясова, гендиректор сети магазинов Finn Flare: «У нас были большие остатки по весне, потому что сезон был смазанным. Когда нам поставляли товар, мы это учитывали. Наши банки нам не дали заказать большой объем одежды этой осенью-зимой, поэтому нам пришлось, наоборот, очень резко сократить закупку, и в результате мы останемся к 1 октября практически без остатков. Сейчас мы фиксируем падение выручки, потому что, к сожалению, у нас очень мало зимнего товара. Прошлогодние остатки, я думаю, все допродадут». Михаил Лабахуа, основатель магазина 21shop и бренда «Запорожец Heritage»: «У нас нет гигантских излишков из-за того, что мы решили бороться с ними еще до пандемии. Мы поменяли свою систему заказов, и поэтому есть небольшой товарный дефицит. Но по некоторым позициям, например, по зимним курткам остатки есть, потому что морозы начались поздно, но в принципе каких-то критических излишков нет. Цены будут точно подниматься, потому что абсолютно все материалы без исключения дорожают. Вся история с пандемией довольно сильно повлияла на логистические цепочки».

Как ранее сообщали СМИ, проблемы с остатками возникают не только у мировых торговых сетей, но и у фабрик по пошиву одежды. По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, число заказов сократилось в среднем на треть, и некоторые производства не исключают скорого закрытия. Впрочем, для российского рынка есть более актуальные проблемы, чем скопление остатков, рассуждает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Многие ритейлеры в начале пандемии готовились к тому, что ситуация будет хуже с точки зрения ее развития, чем мы получили на самом деле.

Да, безусловно, был локдаун, но после этого Россия не возвращалась к этим ограничительным мерам, по крайней мере, к таким жестким, а значит, и потребительская активность была не столь провальной, как можно было ожидать.

Оказалось, что на фоне растущего оптимизма не хватает логистических мощностей.

Сроки доставки тоже увеличились. Те цепочки, которые были в одночасье нарушены в 2020 году, приходится снова достаточно тяжело восстанавливать и формировать. Это касается легкой промышленности, это та отрасль, которая в краткосрочном периоде может предложить локальный продукт. Последние годы в принципе достаточно активно развивалась программа поддержки развития этого сектора в нашей стране. Ряд предприятий наращивали свои производственные мощности. И в условиях, когда по целому ряду причин импортная продукция стала значительно дороже, чем она могла бы быть, многие отечественные производители серьезно подняли головы и начали наращивать объемы производства. При желании оказывается, что мы можем сами себя обеспечить данной продукцией».

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Тем не менее, как рассказали “Ъ FM” в компании Fashion Consulting Group, полного восстановления рынка ритейла одежды в России стоит ждать в лучшем случае к осени 2023 года.

Ульяна Миненкова