Койка за свой счет

Власти региона решили построить инфекционную больницу за счет краевой казны. Средства уже предусмотрены поправками к бюджету. Ранее для возведения больницы предполагалось привлечь частные инвестиции. Инвестором готова была выступить федеральная группа компаний «МедИнвестГрупп», которая запланировала построить несколько объектов здравоохранения в регионе. В минстрое Прикамья поясняют, что источник финансирования изменен для ускорения строительства. По мнению экспертов, строить такой объект за бюджетные средства — верное решение, так как необходимость больницы назрела давно, а реализация проекта на условия ГЧП требует долгой проработки. В краевом парламенте считают, что главное — построить больницу, а на какие деньги — не так важно.



Правительство Пермского края приняло решение построить новое здание инфекционной больницы за счет бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Для сокращения сроков строительства будет использован проект повторного применения. Достигнута договоренность безвозмездно использовать проект Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани. Приступить к проектным работам планируется во II квартале года.

Расходы на строительство уже предусмотрены поправками к региональному бюджету, внесенными губернатором в заксобрание Прикамья. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2021 году предлагается выделить 180,6 млн руб., в 2022-м — 1 млрд, в 2023-м — 682 млн, в 2024-м — 467 млн руб. Предлагаемые изменения в бюджет будут рассмотрены на февральском пленарном заседании краевого парламента.

Сейчас комплекс зданий Пермской клинической инфекционной больницы №1 располагается в центре Перми, в квартале площадью 2,7 га, ограниченном улицами Революции, Пушкина и Куйбышева. Перенести больницу из центра города планировал еще экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов. Однако тогда реализовать проект не удалось, так как ресурсы были брошены на другие крупные медицинские стройки — центр сердечно-сосудистой хирургии и краевой перинатальный центр.

В 2015 году, когда регионом руководил Виктор Басаргин, вновь были озвучены планы строительства нового здания «инфекционки». Тогда предполагалось, что она будет построена в Индустриальном районе к 2018 году. Однако этот проект тоже не был реализован. Преемник господина Басаргина Максим Решетников выбрал для больницы участок в Кировском районе Перми. В 2019 году прогнозная стоимость нового здания, рассчитанного на 300 коек, составляла около 3,3 млрд руб. При этом планировалось привлечь федеральное финансирование.

Действующие краевые власти вернулись к идее размещения больницы в Индустриальном районе. Планируется, что она будет находиться на участке по ул. Космонавта Леонова, 84, недалеко от Центра профилактики СПИД. Медучреждение предполагалось построить с привлечением частных средств. Потенциальным инвестором выступала федеральная ГК «МедИнвестГрупп». В сентябре прошлого года ГК и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию нескольких проектов по строительству медучреждений. Сообщалось, что группа компаний уже разработала медико-техническое задание для строительства больницы и находилась на этапе согласования финансово-экономической модели. Помимо возведения нового корпуса «инфекционки», холдинг планировал заняться строительством онкологического диспансера и хирургического корпуса краевой клинической больницы.

В краевом минстрое пояснили, что решение возводить больницу за счет бюджета принято с целью ускорить строительство.

В ГК «МедИнвестГрупп» на запрос „Ъ-Прикамье“ вчера не ответили.

Владелец холдинга, строящего больницу в Ульяновске, Евгений Фридман отмечает, что проекты государственно-частного партнерства требуют детальной проработки, так как должны учитывать интересы обеих сторон. «У нас в регионе необходимость инфекционной больницы особенно актуальна. Действующая больница давно находится не в лучшем состоянии, плюс ко всему обострилась эпидемическая обстановка. Мне кажется, в таких условиях реализовать проект полностью за бюджетный счет — разумное и логичное решение»,— полагает господин Фридман.

Председатель комитета краевого заксобрания по социальной политике Сергей Клепцин считает, что в данной ситуации источники финансирования проекта не так важны: «Думаю, для жителей Пермского края самое главное, чтобы мы уже двинулись в сторону строительства, чтобы больница, в конце концов, действительно была построена».

Екатерина Артемова