Безводные процедуры

Жители деревни Мыльники (Кунгурский район Пермского края) пожаловались на отсутствие в населенном пункте воды. По их словам, питьевую воду приходится возить из города, а воду для хозяйственных нужд они получают, растопив снег. Прокуратура уже проверяет эту информацию. В местной администрации подтверждают, что в Мыльниках нет центрального водоснабжения, но уверяют, что подвоз питьевой воды в деревню организован. В соседних поселениях водопровод уже провели, однако в Мыльниках, по словам кунгурских властей, он появится не ранее 2022 года. Оттягивают срок подключения воды и готовящиеся изменения в структуре муниципалитета.



Прокуратура Пермского края начала проверку информации об отсутствии воды в деревне Мыльники (Кунгурский муниципальный район, Неволинское поселение). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа.

Ранее telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором местная жительница рассказывает об отсутствии водоснабжения в деревне. По ее словам, питьевую воду жители сейчас самостоятельно привозят из Кунгура. На два-три дня необходимо две бутыли, цена каждой — 57 руб. Чтобы получить воду для бытовых нужд и домашнего скота, приходится растапливать снег. Вода в расположенном на территории деревни озере пахнет сероводородом и не пригодна для использования.

«Прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка опубликованной в сети информации о ситуации в деревне Мыльники. Все данные уточняются, представители прокуратуры связываются с сотрудниками местной администрации, выезжают на место, нужно понимать, что это отдаленная деревня»,— сообщили в прокуратуре.

Деревня Мыльники расположена в семи километрах от Кунгура, в настоящее время, по данным администрации поселения, в ней проживают 49 человек.

Весной 2020 года жители Неволинского поселения уже обращались в прокуратуру. Тогда заявители сообщили, что в пяти деревнях (Неволино, Шубино, Пихтари, Мыльники и Полевая) с января не был организован подвоз питьевой воды. По результатам проверки Кунгурская городская прокуратура вынесла главе поселения Валерию Солодухе представление. Нарушения были устранены, администрация поселения заключила с индивидуальным предпринимателем договор на оказание услуг по подвозу питьевой воды.

В администрации Неволинского поселения поясняют, что в Мыльниках действительно нет центрального водопровода, но уже на протяжении нескольких лет организуется подвоз питьевой воды. «Вопросы водоснабжения в районе стоят на особом контроле, и делается все возможное для их поэтапного решения, подбираются различные варианты выхода из ситуации»,— сообщил „Ъ-Прикамье“ Валерий Солодуха.

Бюджет Неволинского поселения является дотационным. С 2014 по 2018 год поселению были выделены денежные средства из бюджета Кунгурского муниципального района на установку станции второго подъема и магистрального водопровода, с учетом дальнейшего водоснабжения деревень Пихтари, Полевая и Мыльники. После строительства данного объекта жители Пихтарей приняли участие в краевом проекте по самообложению граждан. Благодаря этому в 2019 году были дополнительно привлечены средства из краевого и местного бюджетов, и жителей Пихтарей обеспечили водоснабжением. Следующий этап был реализован в 2020 году — воду провели в Полевую. «В настоящее время рассматривается вопрос финансирования заключительного этапа данного проекта, благодаря чему будут обеспечены водоснабжением жители деревни Мыльники»,— заявил господин Солодуха.

По словам экс-главы Неволинского поселения, главы Кунгура Вадима Лысанова, проблемы с водой на этой территории существуют давно. «Когда-то там был водопровод, но со временем он сгнил и в мою бытность уже не работал. Еще в середине 2000-х мы приобрели водовозку и развозили питьевую воду по населенным пунктам. Так что жители этих деревень, в том числе Мыльников, никогда не были забыты,— рассказывает господин Лысанов.— Конечно, водопровод нужен, и он строится. Но нужно понимать, что это дело времени и денег».

Глава Кунгура объясняет, что в первую очередь водопровод был проведен в Пихтари и Полевую, так как их население превосходит число жителей Мыльников. «Думаю, в этой деревне водопровод появится не раньше 2022 года, так как сейчас возникает загвоздка с объединительными процессами (Кунгур и Кунгурский район объединяются в единый муниципальный округ.— „Ъ-Прикамье“). Будет переоформление документов в связи с созданием нового муниципалитета и новой думы, кроме того, есть вопросы по финансированию. Но все понимают, что водопровод этой деревне нужен, и он здесь в любом случае будет»,— говорит Вадим Лысанов.

Екатерина Артемова