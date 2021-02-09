«Панорама» не смогла оспорить в суде отказ мэрии в утверждении документации для застройки ул. Ново-Гайвинской, 118

ООО «Панорама» не удалось оспорить в суде отказ администрации Перми в утверждении документации по планировке территории на ул. Новогайвинской, 118. По данным картотеки арбитража, на заседании 9 февраля суд отказал «Панораме» в признании решений администрации незаконными. Компания «Панорама», аффилированная экс-депутату краевого парламента Александру Флегинскому, владеет участками на бывшем полигоне ВКИУ и хочет застроить эту территорию жильем, однако городские власти высутпают против этого и отказывают организации в утверждении градостроительных документов по этой площадке.

Отметим, иск «Панорамы» к городскому департаменту градостроительства и архитектуры был зарегистрирован в краевом арбитраже 22 сентября 2020 года. В ноябре к рассмотрению иска в качестве третьих лиц привлекли ООО «Проект Пермь», а также Дмитрия Левитина, Андрея Шишкина, Олега Олефиренко, ООО «ЛюксСтрой», ООО «УКТАМ РУ», ЗАО «МАК», ЗАО «Венера», которые были обязаны подготовить документацию по планировке территории (на основании постановления администрации от 15 мая 2014 года). Последние заседания по делу состоялись 8 февраля, когда был объявлен перерыв в заседании, и 9 февраля.

Напомним, площадкой бывшего полигона ВКИУ на ул. Новогайвинской, 118 (Мотовилихинский район) владеют несколько собственников, в том числе ООО «Панорама». Общая площадь бывшего полигона составляет 285 га, из них «Панораме» принадлежат семь участков в 89 га. Ранее здесь планировалось создать экодеревню с детским садом и школой. Расходы бюджета на инфраструктуру в микрорайоне оценивались в 4,3 млрд руб. Однако сейчас мэрия отказалась от жилой застройки территории и запустила процесс изменения функционального зонирования участка. Функциональную зону малоэтажной застройки СТН-И на ул. Новогайвинской, 118 предлагается сменить на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р.

В арбитраже сейчас рассматривается ряд исков «Панорамы» к городским властям, связанных с планами освоения участка. На январском пленарном заседании депутаты отложили принятие решения по смене зонирования на площадке.