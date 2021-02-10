Рынок труда переболел

Правительство Нижегородской области утвердило меры поддержки для восстановления занятости населения. В 2021 году на эти цели региональные власти решили выделить 2 млрд руб. Они собираются переобучить нижегородцев, провести ярмарки вакансий и усилить работу центров занятости, а направить средства — на поддержку нижегородцев. К сентябрю 2020-го безработных было в десять раз больше, чем год назад, — 63 тыс. Эксперты считают, что не все меры, призванные стимулировать трудоустройство, эффективны, а граждане из-за повышения выплат безработным активнее становятся на биржу труда.



Пик официально зарегистрированных безработных в Нижегородской области пришелся на сентябрь 2020 года, говорится в постановлении регионального правительства о мерах восстановления численности занятого населения на 2021 год, опубликованном на официальном портале правовой информации. Из него следует, что к этому времени число зарегистрированных в этом статусе в службе занятости населения нижегородцев увеличилось в девять раз, до 63 тыс. человек.

Большинство увольнений пришлось на наиболее пострадавшие от пандемии сервис и торговлю (30% из общего числа сокращений), бизнес и администрирование (14%), транспорт (12%), промышленность и строительство (11%). В меньшей степени пострадали сферы IT, сельского хозяйства и здравоохранения, так как нагрузка на них с введением режима самоизоляции увеличилась.

Ситуацию на региональном рынке труда в правительстве Нижегородской области считают непростой, поскольку к росту численности безработных добавилось падение уровня трудоустройства во втором и третьем кварталах. «Минимальный уровень трудоустройства (25%) фиксировался в первой половине года, год назад показатель оценивался в 77%. Кроме того, возросла напряженность на рынке труда: число обратившихся в центр занятости превысило количество вакансий: на 12,4 тыс. вакансий в разных отраслях в октябре пришлось 55,7 тыс. безработных», отмечается в постановлении правительства. По мере мониторинга рынка труда власти выявили ряд проблем. Например, выяснилось, что у четверти безработных не было сведений о последнем месте работы, еще 17% попавших под сокращение граждан работали в сфере оптовой и розничной торговли, где число вакансий в 2,2 раза меньше, чем теперь требуется. В сфере услуг количество вакансий оказалось в 22 раза ниже требуемого уровня, а в промышленности число вакантных должностей, напротив, в 1,5 раза превысило предложения соискателей.

Если в 2019 году основная безработица наблюдалась среди соискателей в возрасте 30–49 лет, то в пандемию наиболее пострадавшей оказалась возрастная группа 18–29 лет, где численность безработных увеличилась в 16 раз, до 826 человек. При этом годом ранее больше всего безработных имели высшее и среднее образование (79,9%), а во время пандемии работу искали в основном люди с общим образованием. Их число увеличилось в 23 раза, до 33,1 тыс. человек, а доля в общем количестве безработных составила 56,8%.

По данным правительства, сокращения обусловлены снижением объемов производства, поставок комплектующих и организационными процедурами. При этом сведений об увольнениях из-за коронавирусной инфекции в Госинспекцию труда не поступало. «Очевидно, что работодатели не прибегают к крайним мерам, а оптимизируют свой бизнес, вводят режимы неполной занятости. В таком режиме в конце года работали 1,6 тыс. сотрудников на 45 предприятиях. Вводимые режимы являются типичными для рынка и используются для сохранения численности персонала. Возможно, и в текущей ситуации это не повлечет массового сокращения работников»,— полагают в региональном кабинете министров.

На решение проблем безработных областное правительство решило выделить 2,2 млрд руб. Основной объем средств пойдет на социальную поддержку граждан — 2,1 млрд руб. Около 100 млн руб. будет направлено на борьбу с безработицей. Сделать это планируется за счет улучшения инвестиционного климата, развития предпринимательства и сельских территорий, с помощью мониторинга рынка труда, информирования соискателей о вакансиях, профпереориентации, проведения ярмарок ваканский и трудоустройства выпускников образовательных учреждений. Таким образом общую численность соискателей к концу года планируется сократить с нынешних 83,4 тыс. до 71,4 тыс., а количество работающих нижегородцев должно возрасти с 1,650 млн до 1,682 млн.

Выбранные правительством региона меры поддержки научный сотрудник Приволжского института социологии РАН Андрей Самсонов считает приемлемыми. «Данная поддержка необходима, так как восстанавливаться будут не только наиболее пострадавшие отрасли, и у соискателей появится возможность сменить профессию, если они не востребованы на прежнем месте работы. Кроме того, в связи с оттоком мигрантов появится много вакансий, которые будут востребованы»,— рассуждает господин Самсонов. Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что эффективность ярмарок вакансий и обучающих семинаров ограниченна, а государственные службы занятости в России пока малоэффективны как канал поиска работы. «Одна из основных целей регистрации для большинства безработных — получение соответствующего пособия. В прошлом году в связи с временным повышением размеров пособий и появлением возможности регистрации через интернет количество безработных, обращающихся в службы занятости, выросло многократно. Например, в Нижегородской области в декабре 2020 года число зарегистрированных безработных возросло в восемь раз по сравнению с декабрем 2019 года. В то же время, по данным Росстата, официальная численность безработных, куда включают и не обращающихся в службы занятости, увеличилась за год значительно меньше — на 17%»,— оценил ситуацию Виктор Ляшок.

Как отмечают эксперты ЦБ в февральском обзоре региональных российских экономик, ситуация на региональном рынке труда постепенно стабилизируется, о чем свидетельствует существенный рост потребности работодателей в работниках. «Постепенно восстанавливают численность персонала те предприятия, которые в первой половине 2020 года были вынуждены сокращать штат. Одним из факторов, повлиявших на изменение кадровой политики бизнеса, стало поэтапное смягчение ограничений, в частности возобновление деятельности санаторно-курортных учреждений, учреждений культуры, разрешение проведения массовых мероприятий»,— говорится в докладе.

Владимир Зубарев