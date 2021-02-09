Чиновник из Салехарда получил выговор за поддержку экс-депутата, осужденного за взятку

Глава Салехарда Алексей Титовский сделал дисциплинарный выговор начальнику городского управления по физкультуре и спорту Артуру Абдулмеджидову за поручительство над бывшим депутатом гордумы Александром Пизняком, осужденным за получение взятки в размере 4,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

При рассмотрении городским судом в январе 2020 года вопроса о продлении срока ареста Пизняка, его адвокаты ходатайствовали об освобождении подзащитного из-под стражи и применении меры пресечения в виде личного поручительства. Письменное обязательство о поручительстве за надлежащее поведение обвиняемого было передано суду господином Абдулмеджидовым — этими действиями он вышел за пределы своей компетенции, грубо нарушил установленные требования к служебному поведению, выразил поддержку лицу, обвиняемому в особо тяжком коррупционном преступлении. Информация об этом прокурор передал главе Салехарда.

Напомним, в декабре 2019 года в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго» и депутата гордумы Александра Пизняка было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которую он получал в течение октября-ноября 2019 года от двух директоров коммерческих организаций. Его задержали 2 декабря 2019 года, суд Салехарда арестовал его сначала на два месяца, затем арест был продлен до 2 марта 2020 года. 10 ноября Пизняк судом Салехарда был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 3,8 млн рублей. Ранее он был лишен всех занимаемых должностей.

Ирина Пичурина