Средняя температура по науке

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН во вторник получил уведомления о проверках сразу и от прокуратуры, и от СКР. Также прокуроры запрашивают данные о зарплатах научных учреждений Сибирского отделения. Накануне 35-летняя сотрудница института Анастасия Проскурина рассказала президенту РФ о низких зарплатах ученых. Научное сообщество объясняет нестыковку с оптимистичными отчетами чиновников математикой: одни сотрудники получают 40 тыс. руб., другие — 120 тыс. руб., а в среднем регион выполняет требование майского указа президента о зарплате в 80 тыс. руб.



Прокуратура и следственное управление СКР по Новосибирской области во вторник инициировали проверки ситуации с зарплатами ученых в регионе. «Будет дана оценка соблюдению трудового законодательства (об оплате труда), достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении прокуратуры области. Следователей заинтересовала проблема с выплатой зарплат научным сотрудникам конкретно Института цитологии и генетики Сибирского отделения (ИЦиГ СО) РАН. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход и результаты проведения доследственной проверки на контроль в центральном аппарате СКР. Оба ведомства ссылаются на сообщения СМИ, не упоминая беседу сотрудницы института с президентом РФ.

В понедельник, 8 февраля, во время заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ старший научный сотрудник ИЦиГ Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкие зарплаты ученых. Она сообщила, что сейчас на полной ставке с надбавкой получает всего 32 тыс. руб., что, по ее оценке, «не соответствует» должности старшего научного сотрудника. Она также рассказала, что в 2018 году ее коллегам по институту было предложено перейти на полставки, «чтобы отчитаться о повышении зарплат руководству», но ученые принципиально от этого отказались. Министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос Владимира Путина, сообщил, что, по его информации, в Новосибирской области на 10% перевыполнено требование майского указа президента о зарплате ученым в размере 200% от средней по региону. Присутствовавший на Совете губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил, что средняя зарплата в регионе сейчас составляет 39 тыс. руб. Президент поручил разобраться с проблемой Антону Силуанову и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Утром во вторник пресс-служба ИЦиГ СО РАН опубликовала сообщение о научных достижениях трех сотрудниц, награжденных государственной премией в области науки за 2020 год. Анастасия Проскурина, Евгения Долгова и Екатерина Поттер разработали и апробировали две уникальные технологии лечения онкологии, основанные на ранее неизвестных принципах. Разговор лауреата с президентом в релизе не упоминается. Комментарий о зарплатах сотрудников в пресс-службе не предоставили.

Заместитель директора ИЦиГ СО РАН по общим вопросам и экономике Сергей Лаврюшев сообщил „Ъ-Сибирь“, что в институте проводятся прокурорские проверки. Он подтвердил, что зарплата Анастасии Проскуриной ниже положенных 78 тыс. руб., но объяснил это «катастрофической нехваткой денег», которых недостаточно не только в ИЦиГе, но и в других институтах: «Денег доведено в регионы меньше, чем необходимо для выполнения майских указов». По его словам, федеральное финансирование осуществляется, исходя из показателя «двойной» средней зарплаты конкретного субъекта, а она везде разная. «Представьте, какая средняя зарплата по Москве и какая по Новосибирской области. А деньги были выделены на всю страну. Я полагаю, что все деньги остались в Москве и Санкт-Петербурге»,— пояснил ученый. При этом он отметил, что требование указа институт все же выполнил — средняя зарплата в ИЦиГе действительно составляет около 80 тыс. руб. «Есть выдающиеся ученые, которые получают по 10 грантов, и у них зарплата 120 тыс. руб., и есть люди, которые не имеют грантов, они получают 40 тыс. руб. То есть 120 + 40 — получаем среднюю 80»,— посчитал гос­подин Лаврюшев, добавив, что государственного задания, без грантов, «хватает только на покрытие тарифных окладов, ставок и на функционирование инфраструктуры организации».

Сотрудник ИЦиГ Георгий Батухтин в беседе с „Ъ-Сибирь“ предположил, что в отношении Анастасии Проскуриной Министерство на­уки РФ и администрация президента уже к концу недели подготовят отчет, «что разобрались, выяснили, но, к сожалению, не все могут попасть на выступление перед президентом». «Сейчас нас будут проверять, делать из нас крайних, хотя не мы определяем, сколько получит сотрудник. Финансированием занимаются вышестоящие организации»,— сказал он.

Председатель Профсоюза институтов СО РАН Людмила Левченко рассказала „Ъ-Сибирь“, что неоднократно информировала федеральное правительство и профильное министерство о недостатке средств на зарплату ученым. По ее подсчетам, в 2019 году 22 институтам Новосибирского научного центра (ННЦ) СО РАН не хватало на эти цели от 9 до 45 млн руб., в сумме 400–500 млн руб. в год на всех. В «коронавирусном» 2020 году ситуация только ухудшилась, уточнила она. «В 2018 году, чтобы указ был выполнен, институтам выделялось дополнительное финансирование, а потом его распределили только по части институтов, например иркутских, где было наводнение, а наш ННЦ туда не вошел»,— пояснила Людмила Левченко. В августе 2020 года она и представители других проф­союзов научных учреждений РАН снова написали в правительство РФ о необходимости увеличения финансирования: «У нас была целая кампания по тому, чтобы привлечь внимание к увеличению финансирования наших научных институтов». В среду, 10 февраля, состоится совещание профсоюза сотрудников РАН, на котором, по словам госпожи Левченко, скорее всего, будет принято решение об обращении к президенту и правительству РФ.

Глава профсоюза сибирских ученых подтвердила, что требование о средней зарплате в 80 тыс. руб. в регионе действительно соблюдается, но одни сотрудники получают зарплату 20 тыс. руб., а другие — 160 тыс. руб.

В 2019 году ученые из ряда городов Сибири вышли на пикеты, протестуя против низких зарплат и выступая за увеличение финансирования для фундаментальных исследований. Как тогда сообщалось, соорганизаторами пикета выступили профсоюзы институтов Сибирского отделения РАН. В Новосибирске участники пикета (их было около 20 человек) держали в руках плакаты с лозунгом «Зачем такие указы, если на их выполнение нет финансирования?». Также акцию провели сотрудники Томского научного центра. Участники акции в Томске завили тогда о дискриминации по зарплатам. Они указали на то, что в центральных институтах выполняются такие же работы, как в региональных, а зарплаты отличаются в разы. Однако ситуация не изменилась.

Дарья Решетникова, Екатерина Лукашевич