Нижегородцы вновь жаловались на запах газа

Несколько сообщений о запахе газа в Сормовском районе поступили 9 февраля в региональное управление МЧС. Нижегородцы жаловались на неприятный запах в районе улиц Мокроусова, Римского-Корсакова, Светлоярской и Иванова.

Сообщения поступали с 15:01, запах перестал ощущаться с 15:15, сообщили в управлении МЧС. По информации, полученной ведомством от ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», оборудование на площадке работает штатно. Лаборатории Роспотребнадзора взяли заборы проб воздуха. По предварительной информации, превышений предельно допустимой концентрации веществ не зафиксировано.

Ранее массовые жалобы на запах газа поступали от нижегородцев 19 июля в течение нескольких часов.

Анастасия Еремина