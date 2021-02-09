В отношении чиновницы из Ульяновской области возбудили уголовное дело о служебном подлоге

По материалам прокурорской проверки СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении и.о. главы администрации главы Красноборского сельского поселения Тереньгульского района Елены Сергеевой по факту служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ, до двух лет лишения свободы), сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области. Как отмечает ведомство, госпожу Сергееву подозревают в хищении бюджетных средств.

Ранее прокурорская проверка показала, что госпожа Сергеева в сентябре 2020 года заключила с компанией «ЭМС+» (ООО) контракт на выполнение работ по обустройству парка в Красноборске, «работы были приняты администрацией и оплачены в полном объеме», однако оказалось, что контракт был исполнен не полностью, поскольку не был установлен детский игровой комплекс. При этом выяснилось, что владельцем и директором «ЭМС+» является зять Елены Сергеевой Александр Рыбышков. По данным прокуратуры, «бюджету был причинен ущерб на сумму не менее 55 тыс. руб.».

Согласно данным сайта zakupki.gov.ru, торги на обустройство парка были объявлены в августе 2020 года, контракт по начальной цене 707 тыс. руб. (из них 574 тыс. руб. – федеральные средства) заключен с единственным участником – компанией «ЭМС+». Также в сентябре 2020 года по итогам торгов Елена Сергеева подписала с «ЭМС+» еще два контракта – на обустройство в Красноборске и селе Зеленец памятников участникам войны на 560 тыс. руб. и 373 тыс. руб. (основная часть средств – из федерального бюджета).

По словам старшего помощника прокурора Ульяновской области Василия Зимы, в ходе следствия будут проверена причастность и.о. главы администрации и к другим сомнительным сделкам.

Ранее в облпрокуратуре отмечали, что до заключения всех этих контрактов госпожа Сергеева обязана была известить совет депутатов о конфликте интересов, «но этого не сделала», после чего, в декабре, прокурор района потребовал «незамедлительно уволить» Елену Сергееву в связи с утратой доверия. Тем не менее, отмечают в облпрокуратуре, «этот вопрос до сих пор не решен». По словам депутатов Красноборского совета, глава поселения отказывается собирать совет по этому вопросу, а в прокуратуру ответил отказом. В облпрокуратуре пояснили, что если их требование не будет исполнено, прокурор добьется этого через суд.

Совет депутатов Красноборского поселения известен тем, что в декабре он отказался принимать бюджет поселения на 2021 год, отмечая, что «все средства уходят на содержание администрации, а на развитие села ничего не остается». В начале декабря минувшего года ячейки трое депутатов Красноборского поселения покинули ряды «Единой России», заявив, выходят из партии из-за того, что в селе прекратилось всякое развитие.

Сергей Титов, Ульяновск