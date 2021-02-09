Социальные сети активно обсуждают трудности, с которыми столкнулись некоторые известные российские актеры из-за поддержки Алексея Навального. В частности, большой общественный резонанс вызвало закрытие страницы актрисы Варвары Шмыковой на официальном сайте московского Центра имени Мейерхольда. С похожими проблемами сталкиваются и другие представители творческой интеллигенции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе рассуждает о возвращении партийности в искусстве.
В России грядет дело творческих работников. Слава богу, их пока не сажают, однако можно предположить, что на первый план выходит вопрос из прошлого: с кем вы деятели культуры? Действительно, некоторые из них были замечены на митингах в поддержку Алексея Навального. И вот, СМИ пишут, что известные актрисы Саша Бортич и Яна Троянова сталкиваются с трудностями со стороны работодателей из-за своей гражданской позиции. Информация, конечно, неофициальная, однако, что-то подсказывает, чрезвычайно близкая к истине.
Еще одно, можно сказать, вопиющее сообщение: Центр имени Мейерхольда убрал с сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой. Она также записала обращение в поддержку Навального.
Но если открыть так называемые провластные источники, можно прочитать, какой на самом деле плохой человек актер Павел Деревянко. Он записал видео в поддержку Алексея Навального. И вот, как выясняется, он, будучи должником, собрался на Мальдивы, а погранконтроль прошел благодаря связям. Как низко пал человек! Непоследовательный — ведь сам, получается, плоть от плоти этой системы.
На этом фоне «Гоголь-центр» покидает знаменитый Кирилл Серебренников. Это к вопросу о том, была ли в его уголовном деле так называемая политическая составляющая: мол, не то искусство режиссер предлагал народу. Совпадений слишком много, что именно сейчас — в непростой обстановке — лучше не тревожить умы всякими непонятными спектаклями. По крайней мере, такая мысль невольно приходит в голову.
Массовые увольнения неблагонадежных деятелей культуры, да и в целом работников творческих и иных профессий, активно практикует соседняя Белоруссия. Причем там давно уже не стесняются называть вещи своими именами. Самый известный пример — Национальный академический театр имени Янки Купалы за один день лишился 58 сотрудников.
Хотя то, что актер, режиссер и любой человек сходил на митинг, отнюдь не значит, что он против государства, просто ему в этом самом государстве что-то не нравится. При этом получается, что страдают невинные люди, которые лишаются возможности посмотреть своих любимых популярных артистов.
Видно, что все идет к возвращению партийности официального искусства: патриотизм, герои-комсомольцы, сталевары, былинные богатыри и духовные скрепы — никаких вольнодумных экспериментов и сами актеры — с партбилетами. Только вот эпоха нынче не та. Нет уже Советского Союза. Есть интернет, социальные сети, и создать альтернативное искусство не составит особого труда. Границы пока открыты, но как бы хуже не стало — народ и театральную общественность нужно ведь чем-то занимать, в первую очередь, чтобы не было разного рода брожений в умах. Одними скрепами и Михалковым сложно удовлетворить интеллектуальные потребности.
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