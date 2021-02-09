Социальные сети активно обсуждают трудности, с которыми столкнулись некоторые известные российские актеры из-за поддержки Алексея Навального. В частности, большой общественный резонанс вызвало закрытие страницы актрисы Варвары Шмыковой на официальном сайте московского Центра имени Мейерхольда. С похожими проблемами сталкиваются и другие представители творческой интеллигенции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе рассуждает о возвращении партийности в искусстве.

В России грядет дело творческих работников. Слава богу, их пока не сажают, однако можно предположить, что на первый план выходит вопрос из прошлого: с кем вы деятели культуры? Действительно, некоторые из них были замечены на митингах в поддержку Алексея Навального. И вот, СМИ пишут, что известные актрисы Саша Бортич и Яна Троянова сталкиваются с трудностями со стороны работодателей из-за своей гражданской позиции. Информация, конечно, неофициальная, однако, что-то подсказывает, чрезвычайно близкая к истине.

Еще одно, можно сказать, вопиющее сообщение: Центр имени Мейерхольда убрал с сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой. Она также записала обращение в поддержку Навального.

Культурные руководители разных рангов пока еще стесняются называть вещи своими именами, поэтому официально все объясняют это некими техническими моментами.

Но если открыть так называемые провластные источники, можно прочитать, какой на самом деле плохой человек актер Павел Деревянко. Он записал видео в поддержку Алексея Навального. И вот, как выясняется, он, будучи должником, собрался на Мальдивы, а погранконтроль прошел благодаря связям. Как низко пал человек! Непоследовательный — ведь сам, получается, плоть от плоти этой системы.

На этом фоне «Гоголь-центр» покидает знаменитый Кирилл Серебренников. Это к вопросу о том, была ли в его уголовном деле так называемая политическая составляющая: мол, не то искусство режиссер предлагал народу. Совпадений слишком много, что именно сейчас — в непростой обстановке — лучше не тревожить умы всякими непонятными спектаклями. По крайней мере, такая мысль невольно приходит в голову.

Массовые увольнения неблагонадежных деятелей культуры, да и в целом работников творческих и иных профессий, активно практикует соседняя Белоруссия. Причем там давно уже не стесняются называть вещи своими именами. Самый известный пример — Национальный академический театр имени Янки Купалы за один день лишился 58 сотрудников.

Власть рассуждает просто: если получаешь деньги от государства или же госкомпаний, ты не можешь выступать против него.

Хотя то, что актер, режиссер и любой человек сходил на митинг, отнюдь не значит, что он против государства, просто ему в этом самом государстве что-то не нравится. При этом получается, что страдают невинные люди, которые лишаются возможности посмотреть своих любимых популярных артистов.

Видно, что все идет к возвращению партийности официального искусства: патриотизм, герои-комсомольцы, сталевары, былинные богатыри и духовные скрепы — никаких вольнодумных экспериментов и сами актеры — с партбилетами. Только вот эпоха нынче не та. Нет уже Советского Союза. Есть интернет, социальные сети, и создать альтернативное искусство не составит особого труда. Границы пока открыты, но как бы хуже не стало — народ и театральную общественность нужно ведь чем-то занимать, в первую очередь, чтобы не было разного рода брожений в умах. Одними скрепами и Михалковым сложно удовлетворить интеллектуальные потребности.