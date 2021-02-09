Экс-главу Ибресинского района Чувашии обвинили в афере с жильем для многодетной семьи

В Ибресинский райсуд передано уголовное дело бывшего главы администрации Ибресинского района Чувашии Сергея Горбунова о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.

По данным обвинения, в 2017 году он обеспечил победу своему знакомому в аукционе на предоставление дома для многодетной семьи за счет средств республиканского бюджета на сумму более 2,2 млн руб.

Согласно материалам дела, победитель в августе-октябре 2017 года построил дом, который был признан непригодным для проживания по санитарным и строительным нормам. Возглавляемая Сергеем Горбуновым администрация района купила строение за 2,2 млн руб. и передала его по договору социального найма многодетной семье.

Получить комментарии у адвоката фигуранта пока не удалось.

Как сообщил старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич, в ходе следствия обвиняемый не признал свою вину, заявив, что не знал о непригодности жилья.

Олег Ерусланов