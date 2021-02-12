Продукты пошли в дело

Повышенное внимание властей и регуляторов к стоимости продуктов питания, начавшееся после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин, не могло обойти стороной и малый бизнес в отдаленных регионах. На днях прокуратура Салехарда сообщила, что выявила в ряде магазинов наценку в 286% на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело по статье «Нарушение порядка ценообразования» КоАП и назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

В профильном издании о ритейле новость назвали «первоклассным триллером», задаваясь вопросами о правомерности претензий. Все-таки государственное регулирование цен на продукты в России пока не вводили, есть лишь договоренности между поставщиками и сетями о фиксации стоимости подсолнечного масла и сахара, а эта статья КоАП, строго говоря, касается превышения максимально допустимых цен на табак, указывали комментаторы. Юрист поясняет, что прокуратура вправе следить за уровнем цен в магазинах и при подозрении направлять материалы в суд, но правомерность решения зависит от обстоятельств конкретного дела.

Мои источники на рынке отмечают, что обычно органы прокуратуры причины мало волнуют. К примеру, они могут предъявлять претензии по поводу роста цен после окончания маркетинговых акций, хотя по факту стоимость продуктов только вернулась к нормальному уровню без учета скидок.

В случае магазина в Салехарде стоит помнить, что у несетевой малоформатной торговли вообще мало ресурсов для сдерживания цен на продукты в отличие от крупнейших сетей, которые могут диктовать условия поставщикам. Кроме того, роль играет географическое расположение. В отдаленных регионах цены на продукты могут зависеть не только от фундаментальных факторов, но и, например, от текущих объемов поставок.

Хочется надеяться, что пристальное внимание надзорных органов к ценам на еду не пройдет бесследно, но в другом смысле — покажет, что текущие механизмы контроля, мягко говоря, несовершенны, так как не могут учитывать все особенности разнообразного продовольственного рынка. Возможно, стоит подумать и о других способах взаимодействия с бизнесом, а еще лучше — проанализировать причины вместо борьбы со следствиями. Но пока чиновники привержены привычным методам.

Так, Минсельхоз на этой неделе перешел от устных переговоров с производителями к письмам с просьбой предоставить сведения о росте цен, причинах и планах. Участники рынка готовятся тратить все больше ресурсов на объяснения с чиновниками как минимум до осенних выборов в Госдуму. Ведь, как отмечал Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ, власти не могут объяснить потребителям, почему дорожает еда, и одновременно говорить о рекордных урожаях.