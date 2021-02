Был бы повод

Парные ароматы, румяна в кружевах, маски в виде игральных карт — «Коммерсантъ Стиль» собрал все яркое и необычное для красивого проявления своих чувств.

Lancome

Лимитированный выпуск аромата Idole Valentine`s Day в коллекционном флаконе. Главные ноты — бергамот, дамасская роза, жасмин, мускус, пачули, ваниль и кедр.

Gucci

Парный аромат Gucci Guilty Love Edition 2021: версия «для него» — фужерный с нотами лимона, цветов, лаванды, ладана и пачули, «для нее» — амброво-цветочная композиция с бергамотом, перцем, сиренью и пачули.

Kilian

Парфюмерная вода Love, don`t be shy Extreme с нотами цветов апельсина, розы и маршмеллоу.

Arcaya

Лимитированный набор Pink Edition из пяти ампул для лица и губ для омоложения, восстановления тонуса и эластичности кожи.

Ansaligy

Лифтинговая маска-патч двойного действия для коррекции выработки себума и увлажнения кожи и с лифтинг-эффектом.

Christian Louboutin Beauty

Помады, тушь и ароматы марки к празднику выйдут в тематических упаковках с изображением сердец.

Zadig & Voltaire

Ароматы-бустеры This Is Freedom! с нотами конопли и ветивера, перца и зеленого чая и древесный This Is Happiness! с нотами кокоса и амбры.

Hugo Boss

Парный аромат The Scent Pure Accord. Версия «для него»: ноты имбиря, белой замши и экзотического фрукта манинка. «Для нее» — это бергамот, османтус и мускус.

Dolce & Gabbana Beauty

Румяна с эффектом сияния Blush of Roses в универсальном персиковом оттенке Peach из коллекции Red Lace.

Ирина Кириенко