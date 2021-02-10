Коронавирус прошелся по Сибири В 2020 году от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек

В прошлом году от COVID-19 и вызванных им осложнений в Сибирском федеральном округе умерло более 20 тыс. человек, следует из данных Росстата. Из них в 11,8 тыс. случаев коронавирус стал основной причиной смерти. Наибольшее число таких смертей зафиксировано в Омской, Иркутской областях и Красноярском крае. Эксперты считают, что инфекцию может остановить только массовая вакцинация. Выполнение установки о вакцинировании к июню всех желающих может потребовать экстраординарных усилий, отмечают эксперты фонда «Петербургская политика». По их данным, сибирские регионы пока не входят в число лидеров по доле вакцинированных от коронавируса.

Росстат опубликовал данные о количестве умерших с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» за период с апреля по декабрь 2020 года (декабрь предварительно). В Сибирском федеральном округе от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек. Из них в 11 842 случаях вирус стал основной причиной смерти, в 8233 случаях оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Резкий рост смертности от COVID-19 в Сибири был зафиксирован с октября. Тогда было 1880 случаев, когда вирус являлся основной причиной смерти, и 1706 — когда он стал причиной смертельного исхода заболевания. В ноябре и декабре показатели продолжали расти. Для сравнения: в апреле эти показатели в округе составляли 16 и 7 человек соответственно, а в июле-августе превысили отметку в 500 человек.

В Омской области зафиксировано наибольшее число случаев среди сибирских регионов, когда коронавирус стал причиной смерти, — 2415 умерших. В Красноярском крае в период с апреля по декабрь по этой причине умер 2251 человек, в Иркутской области — 2196 человек. Примерно такое же количество зафиксировано и в Новосибирской области (2185 человек), чуть меньше в Алтайском крае (1177 человек). Менее 500 умерших от коронавируса за этот период было зарегистрировано в Хакасии (472) и Томской области (287). Менее 200 человек — в Республике Алтай (147) и Туве (195).

В Сибири наибольшее количество случаев, когда коронавирус оказал влияние на развитие смертельных осложнений заболеваний, зафиксировали в Алтайском крае (2586), Кузбассе (2420) и Красноярском крае (1039). Существенно меньше таких случаев за весь период отмечено в Новосибирской (706), Омской (585), Томской (480) и Иркутской (236) областях. Меньше всего человек по этой причине умерло в Туве (104), Хакасии (75) и Республике Алтай (шестеро).

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на этой неделе в ходе брифинга сообщила, что смертность в России по итогам 2020 года, по предварительным данным Росстата, выросла почти на 18% по сравнению с 2019 годом. По ее словам, эта избыточная смертность включает в себя смертность от коронавируса. Доля умерших непосредственно от COVID-19 за прошлый год составляет 31% от общего прироста избыточной смертности.

По словам члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, доктора биологических наук, профессора Сергея Нетесова, COVID-19 могут остановить только вакцинация и наличие коллективного иммунитета. По его данным, в мире переболели 100 млн человек — 1,5% жителей планеты, а для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы этот показатель достиг 30%.

Массовая вакцинация населения в России стартовала 18 января. По результатам исследования фонда «Петербургская политика», сибирские регионы пока не входят в число лидеров по доле вакцинированных от коронавируса. Согласно данным экспертов, в СФО уровень тех, кто поставил первый компонент, редко превышает 2% от населения в возрасте старше 18 лет. По Сибири меньше всего вакцинированных в Республике Алтай (0,9% населения), Алтайском крае и Новосибирской области (по 0,8%), Красноярском крае (0,7%) и Омской области (0,5%). Более 1% населения вакцинировано в Туве и Кемеровской области. Выполнение установки о вакцинировании к июню всех желающих может потребовать экстраординарных усилий, считают эксперты фонда.

«Если сейчас снижение заболевания связано с сезонностью (а коронавирус большинство специалистов считают все-таки сезонным заболеванием), то в марте или апреле нас ожидает новая волна коронавируса», — считает эксперт. Отсутствие резкого роста заболеваемости однозначно будет говорить о формировании «прообраза коллективного иммунитета», считает ведущий научный сотрудник ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Юлия Сасевич