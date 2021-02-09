Переславль-Залесский получит 400 млн рублей на развитие медицины

Город Переславль-Залесский Ярославской области получит около 400 млн руб. в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил 9 февраля губернатор Дмитрий Миронов во время посещения города, где он побывал в новом отделении по лечению больных COVID-19.

«На эти средства будут проведены ремонтные работы и приобретено новое медицинское оборудование. Уже в этом году Переславской ЦРБ будет выделено 15 новых современных автомобилей для доставки пациентов, медицинских работников, а также лекарственных препаратов»,— рассказал господин Миронов, уточнив, что в поселке Дубки и еще в трех селах Переславского района запланировано размещение модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

В новом отделении по лечению пациентов с коронавирусом более 40 мест. Официально оно откроется во второй половине февраля, после завершения всех необходимых документальных процедур. В пресс-службе правительства региона отметили, что ремонт отделения был выполнен на средства благотворителей.

«Основная сумма была выделена фондом содействия социально-культурному развитию региона “Центр социальных инициатив Ярославской области”»,—уточнили в пресс-службе.

В ходе ремонта были обновлены процедурные, палаты, боксы и полубоксы, санитарные помещения и коридоры. Также, по данным пресс-службы, в отделении заменены окна, двери, инженерные сети, сантехприборы, выполнена облицовка части помещений керамической плиткой.

Дарья Сабаева