Гранты до 500 тысяч рублей смогут получить нижегородские социальные предприниматели В 2021 году социальные предприниматели Нижегородской области могут получить гранты до 500 тысяч рублей

Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Андрей Саносян. По его словам, поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Она позволит бизнесу решить многие вопросы, в том числе с оплатой коммунальных услуг или счетами за аренду. Заявки на получение грантов принимаются до 1 мая. Напомним, сейчас в Нижегородской области активно ведет свою работу 161 социальный предприниматель. Регион входит в топ-5 всероссийского рейтинга по развитию данной сферы.