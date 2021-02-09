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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Гранты до 500 тысяч рублей смогут получить нижегородские социальные предприниматели

В 2021 году социальные предприниматели Нижегородской области могут получить гранты до 500 тысяч рублей

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Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Андрей Саносян. По его словам, поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


Она позволит бизнесу решить многие вопросы, в том числе с оплатой коммунальных услуг или счетами за аренду. Заявки на получение грантов принимаются до 1 мая. Напомним, сейчас в Нижегородской области активно ведет свою работу 161 социальный предприниматель. Регион входит в топ-5 всероссийского рейтинга по развитию данной сферы.

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