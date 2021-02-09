В Новосибирской области депутаты готовят законопроект о защите лесных парков

Члены комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям сегодня во время очередного заседания обсудили новый законопроект. Речь идет о внесении изменений в региональный закон от 26 сентября 2005 года №325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, парламентарии предложили расширить список видов особо охраняемых природных территорий регионального значения и ввести новое определение «лесные парки». Проект закона в том числе включает порядок создания таких территорий, ограничения, вводимые для пользователей земель внутри особой территории, а также режим охраны данных территорий.

«По большому счету, с введением этого закона мы даем правительству современный и быстрый инструмент для решения экологических вопросов, с которыми сталкивается в частности город Новосибирск»,— считает заместитель председателя аграрного комитета Денис Субботин.

Предполагается, что документ будет разработан к следующей сессии заксобрания, а затем принят сразу в двух чтениях. «Этот закон вводится для того, чтобы в Заельцовском бору не лепить всевозможные постройки и чтобы он не стал территорией, на которой будут возводиться микрорайоны, вырубаться лес, чтобы зеленая парковая зона была сохранена и жители могли там полноценно отдыхать. Сразу могу сказать, что было определенное противодействие, были люди, которые не хотели, чтобы этот закон появился, но мы обязаны это сделать, чтобы сохранить лесопарк. Не сомневаюсь, что члены комитета пойдут на встречу и он будет принят в двух чтениях. Время пришло»,— сказал первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов, выступая с речью.

Как отметил председатель комитета Александр Терепа, рабочая группа уже работает над документом, который впоследствии должен стать инструментом для органов исполнительной власти.

Председатель заксобрания Андрей Шимкив заявил, что закон имеет историческое значение. «Мы принимаем закон, чтобы потом постановлениями правительства можно было формировать лесные парки и сохранять в первозданном виде те территории, которые считают нужными сохранить депутаты, наши избиратели, жители Новосибирской области»,— прокомментировал он.

Создание особо охраняемой зоны смогут инициировать законодательный орган, муниципальные образования и другие органы власти. Эти же ведомства определят необходимость строительства различных объектов и оценят возможный ущерб.

Прежде всего, депутаты намерены придать статус лесного парка Заельцовскому бору.

«Мы даем возможность исполнительной власти работать в полной мере, и мы ждем от правительства оперативных мер в этом направлении, чтобы профильные министерства оперативно и вовремя отрабатывали документы для принятия решений. Потому что говорить можно много. Но чем быстрее мы будем работать, тем быстрее эти решения будут приняты»,— подвел итог Андрей Панферов.