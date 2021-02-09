Пользователями Magnit Pay за полтора месяца стали 100 тысяч человек

Около 100 тыс. клиентов розничной сети «Магнит» за полтора месяца стали пользователями сервиса Magnit Pay. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

Среди них больше 55 тыс. добавили карты Magnit Pay в сервисы для бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). По данным «Магнита», ежедневно выпускается около 30 тыс. новых виртуальных карт, а их общее число достигло 1,5 млн штук.

Почти половина пользователей Magnit Pay оплачивали с его помощью товары и услуги, приобретенные вне магазинов сети «Магнит». Чаще всего виртуальными картами пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки и покупки в алкомаркетах.

При этом, владельцы виртуальных карт стали чаще покупать в магазинах «Магнит»: их количество выросло на 19% по сравнению с остальными участниками программы лояльности, а средний чек увеличился на 4%.

«Эти результаты достигнуты без какой-либо маркетинговой поддержки с нашей стороны. Весной мы запустим программу продвижению сервиса и сможем заметно нарастить аудиторию. У нас большие планы по дальнейшему развитию Magnit Pay, мы хотим сделать финансовый сервис, который будет бесшовно интегрирован в современный покупательский опыт», – заявил заместитель гендиректора «Магнита» Флориан Янсен.

Сервис Magnit Pay был разработан совместно с группой ВТБ. По словам члена правления банка Святослава Островского, запуск Magnit Pay в середине декабря 2020 года стал первым этапом развития суперприложения на базе программы лояльности «Магнита».

«Для крупных игроков рынка из разных отраслей это направление, открывающее новые возможности по привлечению и удержанию миллионов новых клиентов. Первые результаты работы совместного платежного сервиса «Магнита» и ВТБ доказывают своевременность такого проекта для розничных клиентов в России», – подчеркнул он.

По данным «Магнита», в ближайшее время в Magnit Pay будет внедрены возможность оплаты QR-кодом на кассе, также появятся услуги кредитного брокера. Кроме того, в планах сети – запустить оплату услуг в самом приложении программы лояльности «Магнита». Также в перспективе в приложении ритейлера планируют запустить нефинансовые сервисы – заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды.

Алексей Белянин