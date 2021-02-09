В ДТП с фурой под Ярославлем пострадал водитель иномарки

В Ростовском районе Ярославской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вечером 8 февраля на 201 км. трассы «Москва-Холмогоры» около 20:50. По предварительной информации, 56-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Renault не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный легковой автомобиль Renault Logan. В результате столкновения, 32-летний водитель Renault Logan получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Дарья Сабаева