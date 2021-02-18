Дело к лету

Оранжевый с головы до ног, сандалии — на белоснежные носки, униформа японских менеджеров среднего звена, широченные брюки нежнейших оттенков, тренчи с рукавами-буфами в стиле XVIII века, цветы, рюши и банты на мужских рубашках — иные подиумные тенденции изумляют даже многое повидавших критиков моды. И как применить все это к себе? Прежде всего — не копировать. Любая тенденция в мире моды — это только линия, которую обозначил дизайнер. Как она будет присутствовать в гардеробе, гипертрофированно или намеком, дело личное, но важное, потому что мода сегодня — это не умение повторить как на подиуме, а способность добавить в свой облик то, что близко вам по духу и стилю, подчеркнув индивидуальность. Предложенное дизайнерами к сезону весна-лето 2021 дает все возможности для этого.



Объем возвращается

Мода на костюмы объемного силуэта пришла несколько сезонов назад, когда Ким Джонс показал свою первую коллекцию для Dior, а рэперы сменили спортивный прикид на солидные пиджаки. В 2017–2018 годах говорили о кризисе костюмной моды и падении продаж в этом сегменте. Но стоило дизайнерам добавить костюмам немного объема, как они снова стали самым ходовым товаром. И если в прошлом сезоне акцент был на пиджаке с чужого плеча, то в этом в гардеробе ожидается появление просто-таки пифагоровых штанов.

Пастельные оттенки

Мятный, сливочный, бледно-желтый, экрю, пыльная роза, пепельный, цвет шалфея, цвет бледной морской пены, бледный тауп, бледно-синий — дизайнеры с каждым сезоном выбирают все более сложные оттенки пастели, зефира и сорбетов. Особенно популярны нежные цветовые решения для традиционных пиджаков и брюк; светло-розовый тренч есть у Ermenegildo Zegna, бледно-мятная рубашка — у Hermes. Универсальной трендовой покупкой может стать карамельный или светло-голубой костюм Brunello Cucinelli в сочетании с белыми кроссовками.

Белое с белым

Костюм белого цвета в сочетании с неожиданными пляжными аксессуарами предлагают носить сразу несколько дизайнеров: Дольче и Габбана, Fendi. Причем Fendi предлагает вместо сумки и сандалий из рафии вязаную панамку. Менее вызывающий вариант — белый пиджак и белые брюки в сочетании с базовой футболкой. Хотя трикотажное белое поло, как на показе Bottega Veneta, в сочетании с белыми хлопковыми брюками тоже подходит.

Яркие акценты

Любая подиумная тенденция подвергается сомнению или анализу. Бренды любят провокации. Примеры — неоновое безумие на показе Versace и оранжевые с головы до ног образы в коллекции Burberry. Повторять точь-в-точь — это слишком, достаточно добавить неоновых штрихов, таких как, например, подкладка куртки у Hermes.

Бомберы и плащи

Большой камбэк совершили классические бомберы — не стилизованные огромные парашюты из блестящих тканей, а настоящие авиаторские куртки бомбардировщиков из кожи или нейлона с узнаваемыми резинками на рукавах и поясе. Впрочем, без дизайнерских экспериментов не обошлось — стоит присмотреться к коротким бомберам Prada или к расшитым цветами бомберам Etro. Что касается тренчей, то самый театральный показал Loewe — с гипертрофированными рукавами-буфами. Balenciaga же предлагает плащ на два размера больше. Нейтральный вариант — объемные однотонные вещи пыльных оттенков с большими карманами, желательно из непромокаемых тканей, как у Herno.

«Рабочая униформа»

Куцые курточки и короткие брюки на показе Prada предназначались людям, работающим в креативной индустрии. Представить себе на переговорах о многомиллионных инвестициях бизнесмена в образе машиниста электропоезда или лаборанта совершенно невозможно. Человеку деловому на помощь приходит Brioni и сообщает, что стиль рабочей одежды очень любит Брэд Питт, и именно с легкой руки актера в новой коллекции римского бренда появились куртки с накладными карманами и слегка расклешенные брюки из грубой ткани. Такие сгодятся для переговоров в неформальной обстановке.

Домашняя одежда в деловом дресс-коде

Видеть коллег «в домашнем» довелось за прошедший год многим. Этому способствовали длительные ограничения. Продажи классических брюк просели, на рабочих встречах стало возможно появляться даже в трикотажных спортивных костюмах. В коллекциях появилась новая категория вещей — очень нарядная одежда, похожая на домашнюю и такая же удобная.

Свитеры и трикотажные поло

Дизайнеры предлагают вспомнить о сборах на отдых или на семейную встречу. Такого количества свитеров крупной вязки и объемного силуэта, как на показах в этом сезоне, не было давно. Объяснение простое: людям хочется спрятаться в кокон и не думать о завтрашнем дне. На коконе может быть послание миру — как у Moschino, например. Более спокойные варианты у Hermes — трикотажные поло крупной вязки цвета хаки с большими круглыми пуговицами и у Isabel Marant — в песочно-розовой гамме. С ромбами, но в современной интерпретации — у Dior.

Эксперименты уместны

Впрочем, специалисты считают, что наступает пора выходить из зоны комфорта. Почему бы не начать с внешнего вида? Остается только найти, что вам по душе. Блузка с бантами Dior? Белый платок вместо пояса, как на показе Jil Sander? Необычные принты на одежде, как у Fendi и Hermes? Кепка как аксессуар к костюму? Любая импровизация сгодится. И хотя от ошибок на этом пути никто не застрахован, личный стиль и индивидуальность без них не выработать.

Натела Поцхверия