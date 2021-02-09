В Ростове заключенный умер после операции по извлечению ручки из глаза

Заключенный новочеркасского СИЗО №3 умер после операции по извлечению шариковой ручки из глаза. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Как рассказали в ведомстве, 5 февраля мужчина поступил в больницу с гематомой лобной части и правого глаза — в его глаз до основания была вставлена ручка, она вошла в мозг и воткнулась в заднюю стенку черепа. «Обвиняемый пояснил, что данные телесные повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва»,— сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Мужчина был госпитализирован в БСМП Ростова, где врачи сделали ему операцию. Однако 9 февраля обвиняемый умер в больнице. «По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения»,— уточнили в ведомстве.

Наталья Шинкарева