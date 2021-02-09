На рекультивацию свалок на Кубани из федерального бюджета выделят 700 млн рублей

Старые полигоны ТКО в Анапе, Краснодаре, Славянском районе и Горячем Ключе могут быть рекультивированы за счет национального проекта «Экология», сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Регион рассчитывает получить на эти цели 700 млн руб. из федерального бюджета.

Рекультивация неиспользуемых мусорных полигонов – часть реформы по переходу на новую систему обращения с ТКО. Заявки Краснодарского края на участие в проекте «Чистая страна» (часть нацпроекта «Экология») будут поданы в Минприроды России до 1 июля, сейчас идет разработка проектно-сметная документация для ликвидации старых свалок, уточнили в пресс-службе.

Анна Перова, Краснодар