Суд в Башкирии признал клеветой высказывание в адрес экс-главы Адвокатской палаты

Кармаскалинский межрайонный суд 29 января вынес решение по иску о защите чести и достоинства экс-президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова к лишенному статуса адвоката юристу Александру Войцеху. Третьим лицом к процессу была привлечена радиостанция «Эхо Москвы в Уфе». Истец просил суд признать клеветой высказывание господина Войцеха в эфире «Эха Москвы в Уфе» о том, что господин Юмадилов якобы уничтожил улики во время обыска в рамках расследования уголовного дела о хищениях в Адвокатской палате. Судья Екатерина Самигуллина, как следует из решения суда (копия имеется в распоряжении Ъ), признала не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца высказывание «когда были обыски в палате, Юмадилов, как известно, ел документы, разревелся перед всем коллективом и поплыл».

Привлеченный к процессу эксперт пришел к выводу, что высказывание «направлено на дискредитацию объекта оценки», «снижение его личности» и концентрирует внимание слушателей «исключительно на отрицательных сторонах личности» истца. По запросу суда управление СКР Башкирии сообщило, что «сведения о совершении Юмадиловым Б.Г. в период производства обыска действий, направленных на уничтожение документов путем употребления их в пищу, в материалах уголовного дела отсутствуют».

Истец просил обязать Александра Войцеха опровергнуть свое высказывание, а также огласить в радиоэфире полный текст решения суда и заключения эксперта. Суд удовлетворил иск частично. По решению суда господин Войцех обязан опровергнуть свое высказывание в течение месяца со дня вступления решения суда в силу и заплатить 55 тыс. руб. Башкирскому государственному педагогическому университету имени Акмуллы за проведение лингвистической экспертизы.

Дарья Кучеренко