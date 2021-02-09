Строительство нового терминала аэропорта Ижевска планируют начать в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии планируют начать строительство нового терминала аэропорта Ижевска. Работы пройдут поэтапно в течение трех лет, написал на своей странице во «ВКонтакте» премьер республики Ярослав Семенов, представивший макет здания министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

Кроме того, в том же году должна стартовать реконструкция взлетно-посадочной полосы. Она состоит из трех этапов. Новая полоса увеличит пропускную способность аэропорта — вместо одной рулежной дорожки появятся две. Отметим, что реконструкция пройдет без остановки полетов.

«Еще в 2016 году услугами ижевского аэропорта воспользовались чуть более 250 тыс. человек, а по итогам 2020 года — уже 380 тыс. Планы амбициозные: как минимум удвоить эту цифру к 2030 году»,— отметил Ярослав Семенов