В Челябинске полиция выявила 11 тыс. нарушений режима ограничений по COVID-19

С начала пандемии коронавирусной инфекции полиция Челябинска выявила 11 тыс. нарушений режима повышенной готовности. Большинство административных протоколов – около 10 тыс. — составили за несоблюдение масочного режима, сообщает пресс-служба гордумы. Отчет о деятельности городской полиции по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заслушали сегодня члены комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике. По данным правоохранительных органов, двух жителей Челябинска оштрафовали на 30 тыс. руб. каждого за распространение недостоверной общественно значимой информации о статистике коронавирусной инфекции в соцсетях.