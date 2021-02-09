Власти Ижевска планируют взять в кредит 1,5 млрд рублей

В феврале 2021 года администрация Ижевска планирует провести пять аукционов по открытию невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 1,5 млрд руб. Средства направят на замещение действующих займов под более низкие процентные ставки, сообщает пресс-служба муниципалитета. Это не приведет к росту муниципального долга.

Так, власти города планируют провести три аукциона на привлечение 900 млн руб. с максимальной ставкой 5,25% годовых на 365 дней. Еще два аукциона проведут на общую сумму 600 млн руб. с максимальной ставкой 5,5% годовых на тот же срок.