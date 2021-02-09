Сборная России по настольному теннису проведет турнир в Ярославле

В Ярославле 10 – 11 февраля 2021 года пройдет турнир по настольному теннису «Кубок мужской национальной сборной команды», сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что в соревнованиях примут участие восемь сильнейших спортсменов страны, входящих в состав сборной России по настольному теннису.

Турнир в Ярославле является рейтинговым, и по его результатам будет формироваться российская команда для участия в крупных международных соревнованиях, в том числе, в мировом отборочном олимпийском турнире, который пройдет в Катаре с 14 по 17 марта 2021 года.

В настоящее время мужская национальная сборная России по настольному теннису уже в Ярославле на первом в этом сезоне учебно-тренировочном сборе. Тренируются спортсмены в зале академии имени Александра Шибаева.

В составе сборной, среди восьми ведущих теннисистов страны ярославский спортсмен, участвовавший в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов Александр Шибаев, а также неоднократный призер чемпионатов Европы Кирилл Скачков. Тренировки сборной проходят под руководством старшего тренера Валерия Слабаева.

Антон Антонов