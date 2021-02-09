Убийство подростка потребовало представления

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия. Этот вопрос ВККС рассматривала по представлению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Поводом для возбуждения уголовного дела стали события прошлого года, когда несовершеннолетний сын Виталия Саяпина по неосторожности убил своего друга и одноклассника из отцовского ружья.

В марте 2020 года в квартире семьи Саяпиных были гости — друзья 14-летнего Артема. Взрослых с ними не было. Во время игры Артем Саяпин случайно выстрелил из ружья в своего друга, Владислава Байдака. Они вместе с ним учились в одной школе. Позднее тело подростка на лестничной клетке нашел сосед. Задержать Артема тогда удалось не сразу — через несколько часов после убийства его обнаружили в центре города Пушкин.

Отцом подростка оказался судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталий Саяпин. На него были зарегистрированы два ружья — ИЖ-18 16 калибра и ИЖ-81 12 калибра, которые на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов в квартиру находились не в сейфе.

Во время допроса Артем объяснял следствию, что выстрел произошел случайно — он не предполагал, что оружие было заряжено.

В тот же день Колпинский райсуд Санкт-Петербурга отправил его под домашний арест на три месяца. Артема подозревали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В итоге действия подростка переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ (убийство по неосторожности), а дело прекратили, поскольку по этой статье ответственность наступает по общему правилу — с 16 лет.

Теперь к ответственности будет привлекаться отец Артема. Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в ВККС с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия). В Высшей квалификационной коллегии судей представление удовлетворили. Теперь следствию предстоит разобраться в причинах того, как ружья оказались в доступности несовершеннолетнего сына и его друзей. В качестве наказания по статье предусмотрен арест до шести месяцев, штраф до 100 тыс руб. и исправительные работы сроком до одного года.

Виталий Саяпин был назначен судьей в мае 2019 года. Согласно данным с сайта суда, он входит в первый состав судебной коллегии по уголовным делам.

Марина Царева, Санкт-Петербург