К очному формату обучения готовы вернуться 15 свердловских вузов

К возвращению к очному формату обучения готовы 15 высших учебных заведений Свердловской области, сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков. «Они будут открыты ближайшее время, потому что приняли все меры, необходимые для начала учебного процесса»,— сказал он.

Напомним, российским вузам разрешили с 7 февраля вернуться к очному формату обучения. Ранее господин Креков сообщал, что для возобновления работы в очном формате вузы должны соблюсти ряд противоэпидемических требований. Всего в Свердловской области работают более 20 вузов и более 20 филиалов высших учебных заведений. Некоторые университеты объявили, что вернутся к обучению в смешанном формате.

По данным на 9 февраля, с начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 73 377 человек. Более 65 тыс. пациентов выздоровели, 2 157 человек скончались.

Михаил Мананников