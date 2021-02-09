В Ростове трем детским садам присвоили статус казачьих

Ростовские МБДОУ «Детский сад № 84», МБДОУ «Детский сад № 213» и МБДОУ «Детский сад № 223» получили статус казачьих на основании постановления регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

В сообщении отмечается, что эти дошкольные учреждения «ведут активную работу по сохранению, возрождению и развитию культурно-исторических и духовно-нравственных традиций донского казачества». Дети участвуют в культурно-массовых и патриотических мероприятиях. Уточняется, что образовательная деятельность ведется в рамках специальных образовательных программ. Статус казачьих может быть присвоен образовательным учреждениям с целью сохранения и развития культуры и традиций донского казачества.

«В настоящее время это направление включает в себя 574 казачьих образовательных организации, численность обучающихся в которых достигает 95 тысяч человек. С каждым годом число казачьих образовательных учреждений растет. В течение прошлого года статус „казачье“ в регионе присвоен 82 учреждениям»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева