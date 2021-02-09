На поддержку ярославской промышленности направят 50 млн рублей

На поддержку и развитие промышленности Ярославской области будет направлено более 50 млн руб., сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей страничке в социальной сети facebook. Глава региона отметил, что из этой суммы более 34 млн руб. в область поступили из федерального бюджета.

«Наша область в числе 25 победителей конкурсного отбора Минпромторга РФ России среди регионов. И уже в этом году направим более 50 млн руб. на поддержку и развитие промышленности региона. Более 34 млн руб. получили из федерального бюджета, а еще 16 млн руб. выделим из областного бюджета»,— написал господин Миронов.

По словам губернатора, средства будут направлены в Фонд регионального развития, который предоставляет льготные займы предприятиям региона. «Также выделим субсидии нашим предприятиям и компенсируем им часть затрат на приобретение нового оборудования»,— уточнил Дмитрий Миронов.

Дарья Сабаева