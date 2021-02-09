В Балаково вынесен приговор обворовавшей предприятие преступной группе

В Балаково Саратовской области участники преступной группы признаны виновными в краже углеродной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ, которое пресекло деятельность преступной группы.

В состав группы вошли сотрудник предприятия, действующий и бывший сотрудники ЧОП, осуществляющего его охрану. Установлено, что в январе и феврале 2020 года они похитили продукцию, используемую в оборонной промышленности, авиации и космической отрасли, общей стоимостью более 2 млн руб. При этом сотрудник предприятия выносил из цеха и прятал на территории завода продукцию, действующий охранник, нейтрализуя систему видеонаблюдения, выносил похищенное за пределы предприятия в ночное время и передавал третьему подельнику. Похищенное сбывали через интернет. Один из членов группы был задержан оперативниками УФСБ при попытке сбыта части похищенного.

Все задержанные участники группы в ходе допросов дали признательные показания. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 40 тыс. руб.

Марина Ковалева