Властям Петербурга и Ленобласти поручено доработать план развития транспорта

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга, по результатам которого распорядился доработать рассмотренный комплексный план развития. В заседании принимали участие губернаторы города и Ленобласти, глава РЖД и федеральный министр транспорта.

Об итогах совещания рассказало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу господина Хуснуллина. Рассмотренный комплексный план был составлен по поручению вице-премьера страны после сентябрьского заседания координационного совета. Он предусматривает план развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2024 года.

Ранее “Ъ-СПб” рассказал, что власти Петербурга намерены разработать этические стандарты для водителей легковых такси.