В Калмыкии бывшего главу района подозревают в должностных преступлениях

Правоохранители завершили расследование дела в отношении бывшего главы Целинного районного муниципального образования Калмыкии. Следователи подозревают его в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.

По данным следствия, подозреваемый в 2016 году издал заведомо незаконный распорядительный акт о переводе земельного участка в 517,6 га из государственной собственности в муниципальную. Затем без проведения аукциона предоставил участок наряду с двумя другими участками общей площадью 234,3 га из земельного фонда Целинного районного муниципального образования передал в аренду сроком на 49 лет своему родственнику. В дальнейшем родственник использовал участок ради извлечения выгоды. Уголовное дело направлено прокурору Калмыкии.

Наталья Шинкарева