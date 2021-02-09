МТС «Центральная» привлечет в Россельхозбанке 100 млн рублей

МТС «Центральная» по итогам двух закупок у единственного поставщика привлечет две кредитные линии в Россельхозбанке по 50 млн руб. каждая, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная цена договоров — 107,24 млн руб.

Процентная ставка составляет 2,8%, но она может быть повышена до 7,2% в случае неисполнения заемщиком своих обязательств, например, если кредит используется не по целевому назначению, следует из документов закупки. Согласно договору, «Центральная» обязуется использовать полученный кредит исключительно на цели растениеводства: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, посадочного материала, регуляторов роста и так далее.

В качестве обеспечения кредита «Центральная» передает кредитору транспорт. Кредиты нужно вернуть до 7 февраля 2022 года.

В январе МТС «Центральная» привлекала в Россельхозбанке 100 млн руб. на приобретение и ремонт сельхозоборудования, закупку горюче-смазочных материалов, семян и рассады, оплату коммунальных услуг.

МТС «Центральная» объединяет 10 филиалов и 20 отделений в 37 районах республики. Оказывает услуги вспашки, посева, кормозаготовки, занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и технических культур. В ведении предприятия находятся 140 тыс. га земель сельхозназначения, из которых 125 тыс. га — пашня. Выручка в 2019 году, по информации «СПАРК-Интерфакс», составила 1,59 млрд руб., чистая прибыль — 20,47 млн руб., стоимость чистых активов оценивалась на конец 2019 года в 4,68 млрд руб.

Майя Иванова