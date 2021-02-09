В Удмуртии планируют сформировать сборные по керлингу

К началу 2022 в Удмуртии планируют сформировать женскую и мужскую сборные по керлингу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР) со ссылкой на президента региональной федерации Дмитрия Серебрякова.

«В настоящее время керлинг в Удмуртии не развит, и информированность населения о том, что этот вид спорта присутствует в республике, практически равна нулю. Основной задачей на ближайшие три-четыре месяца федерация видит в проведении мастер-классов в торговых центрах и общеобразовательных школах, тесной работе со СМИ, целью которых является информирование населения, формирование интереса к керлингу и открытие платной детско-юношеской школы по керлингу. А также набор людей с ОВЗ и формирование как минимум двух команд по керлингу на колясках. К началу 2022 года планируется становление женской и мужской сборной Удмуртии по керлингу»,— отметил господин Серебряков.

Отметим, что ранее Федерация керлинга Удмуртии была принята в члены ФКР. Организации выдали согласование на аккредитацию сроком на один год.