Алтайский край получил более 45 млрд рублей во время пандемии

В связи с пандемией Алтайский край получил более 45 млрд руб. из федерального бюджета в 2020 году, рассказал во время пресс-конференции глава краевого минфина Данил Ситников.

Около 21,7 млрд руб. были получены из федерального бюджета сверх запланированных ассигнований. Из них 8,9 млрд руб. были направлены на борьбу с коронавирусам, выплаты врачам, безработным, а также на компенсацию выпадающих доходов. Еще 25 млрд руб. было выделено региону для поддержки семей с детьми. По словам министра, эти меры существенно помогли в стабилизации ситуации с бюджетом региона.

Также глава минфина сообщил об увеличении доходов бюджета в 2020 году. По словам господина Ситникова, доходы краевого бюджета за 2020 год составили 60 млрд руб., что на 2,5 млрд руб. больше, чем годом ранее.

«Исполнение расходной части краевого бюджета составило 129 млрд руб. — это 120% к уровню предыдущего года»,— отметил глава минфина. По его словам, такие высокие показатели связаны с мерами поддержки, принятыми на федеральном уровне.

Даниил Тарабукин