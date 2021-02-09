Промышленное производство в Самарской области сократилось за год на 4,5%

Промышленное производство в Самарской за 2020 год сократилось на 4,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в отчете Самарастата.

Оборот организаций Самарской области сократился на 2% и составил 3,5 трлн руб. При этом за год на 59% выросло оборот выпускаемых в регионе лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Оборот розничной торговли за 2020 год составил 675 млрд руб., что на 5% меньше показателя 2019 года (в сопоставимых ценах).

Число хозяйствующих субъектов сократилось за год на 9% — до 89,3 тыс. Индивидуальных предпринимателей стало меньше на 8% (71,3 тыс.).

Андрей Сазонов