За нарушение лесного законодательства ярославцы заплатили 13 млн рублей

В 2020 году жители Ярославской области заплатили более 13 млн руб. штрафов за нарушение лесного законодательства, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. За год лесные инспекторы выявили 310 случаев таких нарушений, среди которых незаконные рубки, самовольное занятие участков, несоблюдение правил пожарной безопасности.

В департаменте отметили, что в 2020 году объем незаконно вырубленной древесины по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,5 раза, а размер причиненного ущерба уменьшился в 4,1 раза.

По словам директора департамента Николая Савельева, в регионе удалось расширить географию патрулирования лесов и мобильность инспекторов, благодаря обновлению парка спецтехники и машин повышенной проходимости в рамках нацпроекта «Экология»,

«За последние два года закуплено 27 единиц новой лесопожарной техники и 42 единицы навесного оборудования. В 2021 году обновление спецавтопарка будет продолжено. Будет приобретено 22 единицы лесопожарной техники и 7 единиц лесопожарного навесного оборудования»,— рассказал господин Савельев.

Дарья Сабаева