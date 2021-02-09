Правоохранители расследуют падение наледи с крыш на трех жителей Самары

Возбуждены три уголовных дела по фактам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Это произошло после падения наледи с крыш домов на жителей Самары. Об этом во вторник сообщает региональное СУ СК.

«В период с 28 января по 4 февраля 2021 года с крыши домов, расположенных по ул. Авроры и Гагарина, а также по пр. Юных Пионеров в Советском и Промышленном районах Самары, произошло падение наледи на 48-летнюю женщину, 15-летнюю девушку и 35-летнего мужчину, которые госпитализированы в медицинские учреждения»,– говорится в сообщении.

По версии следствия, это случилось из-за того, что ответственные организации не очистили кровли зданий от снега и наледи. В настоящее время правоохранители устанавливают подозреваемых.

Георгий Портнов