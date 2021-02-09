Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, к чему привел рекордный спрос на загородные дома.

Пандемия, режим самоизоляции и отказ от путешествий привели к перезагрузке рынка загородной недвижимости по всей России. Многие впервые начали рассматривать возможность аренды, а затем и приобретения собственного загородного дома, а сохранение формата удаленной работы только способствовало развитию этого тренда.

По подсчетам экспертов портала ЦИАН, в целом по стране за год большинство клиентов чаще интересовались готовыми домами или дачами. И лишь пятая часть потенциальных клиентов искала объявления о продаже участков.

В структуре предложения дома занимают только его половину, существенная доля принадлежит земельным участкам в продаже — у них около 40%. По 2% — у таунхаусов и долей в домах. За год структура изменилась несильно, хотя и выросла доля домов в продаже при одновременном снижении доли земельных участков.

Аналитики объясняют это выводом в реализацию новых объектов: на фоне ажиотажного спроса на рынке некоторые владельцы решились на продажу своих объектов, хотя ранее даже и не планировали это делать вовсе. Кроме того, получили возможность выйти на сделку и рантье, сдававшие дома в аренду, так как не могли долгое время найти покупателя. При этом спрос вырос абсолютно во всех сегментах рынка.

Рекордный спрос на загородном рынке привел и к росту цен на недвижимость. По подсчетам экспертов, средневзвешенная стоимость дома в продаже в целом по стране без учета лотов в пределах Москвы и Санкт-Петербурга достигает теперь 6 млн руб. Год назад цены были ниже почти на 7,5%.

Самый существенный рост средних цен на отмечен в Центральном федеральном и Уральском округах.