Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, кто стал победителем конкурса в различных номинациях.

Зимние фестивали искусств под артистическим руководством Юрия Башмета приросли еще одним видом — фотоискусством. Только что прошел первый Всероссийский фотоконкурс «Зеркало искусств». Организаторами стали Русское концертное агентство и Союз фотохудожников России. Они определили пять разделов, в которых принимались заявки на участие, — это «Музыка», «Литература», «Театр», «Изобразительное искусство», «Зрители». Соискатели должны были «залить» свои фото на сайт СФР.

Всего, по словам председателя Союза фотохудожников Дмитрия Иванова, было получено 3,9 тыс. работ. Больше всего участников интересовали разделы «Музыка» и «Театр» — в каждом число присланных работ превысило тысячный рубеж.

Затем отборочная комиссия, составленная из профессионалов, действующих фотохудожников, определила по десять номинантов в каждом разделе. А уже в начале февраля члены основного жюри, куда вместе с уважаемыми деятелями искусств вошел и я, расставили свои приоритеты под номерами один-три.

Должен сказать, что мой выбор лауреатов во многом совпал с общим решением большого жюри. Так, в сегменте «Музыка» большинство поставило на работу Александра Фролова «Саундчек джазового пианиста из США Кристиана Сандса» — автор снимка поймал эффектный ракурс в момент, когда музыкант с помощницей, лежа на сцене Зимнего сочинского театра, осматривают нижнюю деку рояля.

В разделе «Изоискусство» мы с коллегами выбрали победителем москвичку Пелагию Замятину с актуальной темой «Спасибо врачам», где художница Ксения Власова в маске стоит на фоне свой работы «Несение креста». Среди «Зрителей» выбор пал на Евгению Киселеву с работой «Зрительская кариограмма» — толпа слушателей над водой на парапете, уходящем вдаль по параболе. Снимок сделан на фестивале «Фанфары Казани».

Среди «литературных» портретов победил москвич Сергей Тырышкин с работой «Владимир Войнович в кругу семьи». А в «театральных» зарисовках — снимок «Строгость» Натальи Мирошиной из Нижнего Тагила, где маленькие балерины замерли перед преподавательницей.

Фото: Русское концертное агентство

Выставка номинантов открылась 4 февраля в «Башмет-центре» в Москве. Сейчас планируется перевезти ее в Сочи, где уже 18 февраля открывается XIV Зимний международный фестиваль искусств.