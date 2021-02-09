УГОКу снизили штраф за превышение объемов добычи руды

Арбитражный суд Башкирии в два раза уменьшил сумму штрафа АО «Учалинский ГОК» за превышение объемов добычи руды в 2019 году. Суд частично удовлетворил иск АО «Учалинский ГОК» к Южно-Уральскому межрегиональному Управлению Росприроднадзора об отмене постановления от 10 ноября 2020 года о назначении штрафа за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией и требований технического проекта (ч.2 ст.7.3 КоАП). Решение вынесено 5 февраля текущего года.

В своем иске УГОК указал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Из материалов дела следует, в июле 2020 года управление Роспотребнадзора во время плановой выездной проверки установило, что УГОК пользуется недрами с нарушениями лицензионного соглашения и ФЗ «О недрах». Так, проектные показатели уровней добычи руды на 2019 год составляют 1,09 млн т, по плану развития горных работ руды — 800 тыс. т, а фактическая добыча руды в 2019 году составила 1,2 млн т. По результатам проверки компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа 300 тыс. руб.

Суд пришел к выводу, что УГОК не обеспечил соблюдение условий об объемах добычи полезного ископаемого, которые в силу ст. 22 ФЗ «О недрах» являются для комбината обязательными. Факт совершенного правонарушения подтверждается материалами дела, в том числе, протоколом об административном правонарушении, отмечено в решении суда. Компания «при должной осмотрительности и надлежащем исполнении своих обязанностей могло выявить факт пользования недрами без лицензии, предпринять своевременные меры по их устранению, но не сделало этого», указано в решении.

Суд, приняв во внимание небольшой объем превышения добычи, пропуск срока привлечения к ответственности за 2017-2018 годы, принятие компанией мер по недопущению правонарушения и в целях недопущения его банкротства в условиях пандемии, посчитал возможным оштрафовать предприятие на 150 тыс. руб.

Майя Иванова