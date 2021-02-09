Контрольно-счетная палата Самары обнаружила нарушения в деятельности МП «Благоустройство»

Контрольно-счетная палата Самары проверила финансово-хозяйственную деятельность городского муниципального предприятия «Благоустройство» за 2017–2019 годы и «текущий период» 2020 года. Об этом сообщает счетная палата города на своем сайте 9 февраля.

Аудиторы вывили, что отдельные объекты муниципального имущества, переданные предприятию, находятся в непригодном состоянии, а часть имущества утрачена. МП не оплачивало в бюджет средства за пользование земельными участками под некоторыми объектами недвижимого имущества.

Кроме того, на предприятии нарушалось положение об оплате труда и допущены необоснованные расходы на выплату премии работникам за счет себестоимости выполненных работ, а также в условиях убыточной деятельности выплачены премии за счет прибыли. В бухгалтерской отчетности за проверяемый период 2020 года искажены суммы штрафов, пени за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов в бюджет, показателей кредиторской задолженности и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

В счетной палате считают, что в МП «Благоустройство» не в полной мере используются возможности для улучшения своих финансовых результатов. Так, «Благоустройство» не подавало заявки на участие в аукционах по ремонту автодорог, пешеходных зон и элементов их обустройства в Кировском и Самарском внутригородских районах, по ремонту участков автодорог протяженностью свыше 100 м на территориях внутригородских районов, по благоустройству общественных территорий Самары.

Аудиторы направили руководителю МП «Благоустройство» Евгению Садовникову представление. Информация о проверке направлена главе города и председателю гордумы.

Ани Айвазян