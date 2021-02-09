В Башкирии от коронавируса умерли 210 человек

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано 165 случаев заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики. Всего с начала пандемии выявлен 25 731 заболевший COVID-19. В стационарах проходят лечение 307 пациентов, из них 46 — в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении — 5 659 человек.

За сутки зарегистрировано два случая смерти от COVID-19. Общее количество умерших — 210.

Суточный прирост выявленных пациентов с внебольничной пневмонией — 189 человек.

Майя Иванова