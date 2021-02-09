Прибыль предприятий и организаций Прикамья за 11 месяцев 2020 года уменьшилась на 56%

За 11 месяцев 2020 года компаниями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 130,1 млрд руб., что на 56,8% ниже показателя 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 67,5% обследованных организаций завершили указанный период с прибылью в объеме 151,4 млрд руб. Это на 51,6% ниже уровня 2019 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась на 85% и составила 21,3 млрд руб.

Промышленные предприятия региона получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 107,6 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края отмечена на уровне 62,9%. Сумма прибыли, полученной ими, составила 121 млрд руб. (на 57,8% ниже аналогичного показателя за январь — ноябрь 2019 года).