Кредиторская задолженность промпредприятий края выросла на 7%

Суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края составила на 1 декабря 2020 года 1,196 млрд руб., ее просроченная составляющая — 61,4 млрд руб., или 5,1% от общей суммы задолженности. Об этом сообщает Пермьстат.

Кредиторская задолженность организаций края составила 439,9 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 46,6 млрд руб. По сравнению с ноябрем 2020 года этот показатель увеличился на 3,2%, просроченные долги возросли на 2,5%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 156 организаций края (17%).

В промышленном производстве объем кредиторской задолженности на 1 декабря 2020 года составил 278,6 млрд руб., что выше уровня предыдущего периода на 7,4%. Сумма просроченной задолженности увеличилась на 2,8% и составила 42 млрд руб.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам сложилась в сумме 757,1 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 14,7 млрд руб.

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца возросла на 3,6% и к 1 декабря 2020 года достигла 436,7 млрд руб. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 7% и составил 36,7 млрд руб. Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 296 организаций края (32,2% от числа обследованных).