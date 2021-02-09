Лжесотрудники банка похитили у жительницы Ижевска более 1 млн рублей

У 47-летней преподавателя вуза из Ижевска похитили более 1 млн руб. под предлогом защиты от кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банка, сообщили потерпевшей, что мошенники оформили на ее имя кредит, который срочно нужно обналичить для предотвращения кражи денег. Женщина вошла в приложение банка и действительно обнаружила сообщение об одобрении кредита на 950 тыс. руб. по указанию звонивших она подтвердила эту заявку, а затем обналичила деньги. Затем она перевела средства на счета, продиктованные злоумышленниками, якобы для досрочного погашения кредитов. Кроме того, под угрозой попытки незаконной транзакции она обналичила более 80 тыс. руб. собственных сбережений, которые также перевела на указанные счета.