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Депутаты ЗСК собираются привести Устав Краснодарского края в соответствие с Конституцией РФ

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили законопроект о внесении изменений в краевой Устав в соответствии с поправками в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Изменения будут связаны с вопросами, находящимися в совместном ведении федеральных органов и субъектов РФ, такими как природопользование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и памятников культуры и истории, образование, воспитание, защита института семьи. Также изменения затронут вопросы местного самоуправления.

Кроме того, законопроект уточняют положения в отношении руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и предусматривает внесение изменения в статью 67 Устава (о публичных слушаниях по проекту краевого бюджета и годовому отчету о его исполнении).

«Принятию закона о поправке к Конституции предшествовала большая работа. Но не меньшая предстоит впереди. Эта работа уже идет, мы видим ее результаты. Вступили в силу Федеральные конституционные законы "О Правительстве Российской Федерации", "О Государственном Совете Российской Федерации", внесены изменения в закон "О Конституционном Суде Российской Федерации", федеральные законы "О безопасности", "О прокуратуре Российской Федерации" и множество других», - прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Спикер Заксобрания края также отметил, что по предварительным подсчетам, на уровне региона предстоит скорректировать порядка 100 законов Краснодарского края.

Виктория Колганова


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