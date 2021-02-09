Число зарегистрированных за январь преступлений в Удмуртии снизилось на 3,4%

За январь 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 2,09 тыс. преступлений. Это на 3,4% меньше, чем в январе 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Раскрываемость преступлений также увеличилась на 8,5% и составила 56,8%.

Так, за указанный месяц количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в регионе сократилась на 34,3% (с 35 до 23), угонов — на 30,8% (с 13 до 19), незаконного оборота оружия — на 54,5% (с 22 до 10), грабежей — на 44,3% (с 70 до 39), разбойных нападений — на 45,5% (с 11 до 6), мошенничеств — на 17,1% (с 333 до 276). Кроме того, на 20% (с 50 до 40) сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в общественных местах — на 15% (с 626 до 532), на улице — на 19,2% (с 287 до 232).

При этом количество убийств увеличилось на 25% (с 8 до 10), краж — на 1,5% (с 775 до 787), фактов нарушения ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека — на 80% (с 5 до 9), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 20,6% (со 180 до 217), в том числе сбыта — на 15,3% (со 118 до 136). Кроме того, на 9,9% (с 486 до 534) выросло число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на бытовой почве — на 37% (со 135 до 185). В целом количество тяжких и особо тяжких преступлений за январь увеличилось на 20,8% (с 566 до 684).